Виставку у Львові можна оглянути до 16 серпня

У Львові експонують картини одного з найвизначніших українських модерністів європейського рівня Олександра Мурашка. Виставка, яку відкрили 15 травня, триватиме у Національному музеї імені Андрея Шептицького три місяці. ZAXID.NET розповідає, що можна побачити на виставці.

Олександр Мурашко вчився у Петербурзі та Європі, він став популярним митцем ще за життя. Це перший українець, що взяв участь у Венеційській бієнале, причому обидві його картини відразу купили колекціонери. Художник починав із реалізму, а потім експериментував з імпресіонізмом, сецесією та постімпресіонізмом. Поєднуючи європейські мистецькі тенденції з українськими мотивами, він став одним із ключових представників українського модернізму. Учень Іллі Ріпина, згодом він відкрив власну мистецьку студію і став одним зі співзасновників першої української Академії мистецтв – у Києві.

На виставці у Львові експонують 70 робіт Олександра Мурашка

Роботи Мурашка виставляли на міжнародних виставках у Європі, відзначали медалями і купували у приватні колекції та в державні музеї. Та творче життя раптово обірвалося у 43 роки. Митець трагічно загинув у 1919 році за незʼясованих обставин: його арештували ввечері на вулиці у Києві, а вранці тіло знайшли з простреленою потилицею. Ймовірно, не обійшлося без рук більшовицьких спецслужб, проте обставини вбивства досі невідомі.

Етюд до картини «Карусель», написаної на Житньому ринку у Києві. Її відзначили золотою медаллю на Мюнхенській виставці, оригінал втрачений

У 2025 році до 150-річчя митця у Національному художньому музеї України в Києві відкрили велику виставку робіт Мурашка. Після її закінчення частину творів привезли до Львова.

На виставці «Олександр Мурашко. Кольорові модуляції» у Львові представили 70 оригінальних картин митця: 65 – з колекції Національного художнього музею у Києві, три – львівського Нацмузею і два – з приватної колекції. Тут експонують його ранні академічні твори, паризький цикл та найвідоміші роботи, які принесли йому європейську славу та нагороди ще за життя. Це «Благовіщення», «Дівчина у червоному капелюсі», «Селянська родина», «Праля», «Квіткарки». Водночас відвідувачі виставки зможуть оглянути менш відомі твори: портрети Адріана Прахова, Віри Дитятіної, Миколи Петрова, а також ескізи, акварелі та пастельні малюнки.

Найвпізнаваніші роботи Олександра Мурашка

Куратори звертають увагу на цікаве поєднання кольорів у незакінченій роботі «У човні» – ще одному портреті його коханої дружини Маргарити, а також картину «Дівчина у жовтій хустці», яку недавно атрибутували як портрет учениці Мурашка Тіни Омельченко.

Олександр Мурашко був сильним портретистом, на виставці представлені його роботи різних періодів і стилів – від реалізму до імпресіонізму та сецесії.

Мурашко написав багато психологічних портретів

Кураторка проєкту, головна зберігачка фондів Національного художнього музею України Марина Дроботюк розповіла ZAXID.NET, що найбільша колекція творів Олександра Мурашка зберігається у їхньому київському музеї – понад 100 робіт. Декілька картин митця є у колекціях харківського, одеського художніх музеїв і львівського Нацмузею, а також у приватних колекціях.

Акварелі Мурашка

Виставка у Львові триватиме до 16 серпня. Окрім оригіналів робіт Олександра Мурашка, на мультимедійних екранах можна оглянути рідкісні архівні фото художника та біографічні документи. У червні там відбудуться кураторські екскурсії.

Фото ZAXID.NET