LELÉKA виступить з піснею Ridnym під номером 7

Гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу відбудеться в суботу, 16 травня. Пряма трансляція стартує о 22:00, а «Передшоу» – о 21:00. Україна продовжує безперервну участь у фіналі конкурсу: LELÉKA виступить з піснею Ridnym під номером 7.

Де дивитися трансляцію «Євробачення-2026»?

Усі трансляції конкурсу будуть доступні з перекладом жестовою мовою для глядачів із порушеннями слуху. Додатково мовник підготує окрему повноекранну трансляцію з перекладачем жестової мови.

Хто виступить у гранд-фіналі «Євробачення-2026»?

У фіналі Євробачення-2026 візьмуть участь представники 25 країн: 20 відібралися за результатами двох півфіналів, ще 4 місця зайняли Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія як країни «великої четвірки», а останнє – Австрія як країна-господарка і переможниця попереднього конкурсу.

Руслана і Вєрка Сердючка на «Євробаченні-2026»

Як повідомляє «Суспільне», під час фіналу на глядачів очікує інтервал-акт за участі найулюбленіших легенд Євробачення. Серед них дві українські зірки: переможниця «Євробачення-2004» Руслана та срібна призерка «Євробачення-2007» Вєрка Сердючка. На сцену вийдуть Макс Мутцке (Німеччина, 2004), Lordi (Фінляндія, 2006), Александр Рибак (Норвегія, 2009), Крістіан Костов (Болгарія, 2017), Еріка Вікман (Фінляндія, 2025), Міріана Конте (Мальта, 2025).

Як проголосувати в Україні?

Голосування для країн-учасниць «Євробачення» у фіналі розпочнеться перед виконанням першої пісні й триватиме протягом усіх виступів та ще приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів. Голосувати за представника своєї країни не можна.

Застосунок

Глядачі з країн-учасниць можуть проголосувати за допомогою офіційного застосунку Eurovision Song Contest App, який доступний для пристроїв на Android та iOS.

Телефон та/або через SMS

Глядачі в країнах-учасницях можуть голосувати через телефон та/або SMS. Відповідні номери будуть вказані на екрані під час трансляції кожним національним мовником.

Офіційний сайт

Віддати свій голос за фаворита можна буде також на сайті www.esc.vote, який буде доступний лише у дні трансляції.

Також можливе голосування у категорії «Решта світу». Воно триває з опівночі перед початком фіналу, закриється перед початком прямого ефіру та знову відкриється перед виконанням першої пісні. Після цього воно залишатиметься відкритим протягом усього прямого ефіру та приблизно 40 хвилин після останнього виступу.