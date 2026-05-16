Дубенський міськрайонний суд Рівненської області зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 300 тис. грн донькам пенсіонерки, яка загинула через наїзд потяга. Поліція повідомляла, що жінка переходила колії у недозволеному місці, а у діях машиніста не виявили порушень.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, випадок стався 12 травня 2024 року поблизу вела Верба Дубенського району. Машиніст вантажного поїзда на смерть збив жінку, яка загинула від отриманих травм. Поліція повідомляла, що загибла була 78-річною місцевою мешканкою і переходила колії у недозволеному місці.

Доньки загиблої пенсіонерки звернули до суду із позовом до «Укрзалізниці», щоб стягнути по 250 тис. грн моральної компенсації. Представник залізниці позов не визнав, бо причиною смертельного випадку стало порушення пішохідкою Правил безпеки громадян на залізничному транспорті.

Слідчі порушували кримінальну справу, але закрили її, оскільки не виявили у діях машиніста, який застосував екстрене гальмування, порушень. Цю справу розглянув суддя Сергій Макеєв, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Суд робить висновок, що спричинення шкоди не з вини відповідача, а з необережності самої потерпілої не є підставою для відмови у захисті порушеного права, оскільки за змістом зазначених норм матеріального права власник (володілець) джерела підвищеної небезпеки відповідає за шкоду без врахування вини та може бути звільнений від такої відповідальності лише у разі спричинення шкоди за наслідками непоборної сили або умислу потерпілого на завдання самому собі цієї шкоди, чого в даному випадку не було», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнив позов, зобов’язавши «Укрзалізницю» виплатити донькам загиблої по 150 тис. грн, тобто загалом 300 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити.

