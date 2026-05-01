Представник перевізника мав перевірити документи пасажира перед початком міжнародного рейсу

Працівник «Укрзалізниці» не переконався у наявності візи у пасажира-іноземця, який їхав в Україну з Перемишля. Через це прикордонники оштрафували перевізника на 142 тис. грн. «Укрзалізниця» намагалась скасувати штраф у Львівському окружному адміністративному суді, але безуспішно.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці квітня 2026 року, випадок трапився у серпні 2025 року. Громадянин Сирії, який має статус біженця у Німеччині, їхав із Перемишля в Україну потягом. При цьому у нього не було візи для перетину кордону з Україною.

У пункті контролю для залізничного сполучення «Львів» прикордонники під час перевірки документів пасажирів поїзда «Перемишль–Київ» виявили, що у проїзному документі іноземця немає візи. Йому відмовили у в’їзді в Україну, а «Укрзалізницю» оштрафували на 142 тис. грн. Постанова мотивована тим, що представник перевізника мав перевірити документи пасажира перед початком міжнародного рейсу.

Представник залізниці звернувся до суду, щоб скасувати постанову. Цю справу розглянула суддя Уляна Андрусів, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Перевізник звільняється від відповідальності, якщо доведе, що документи, надані йому пасажиром перед початком міжнародного пасажирського перевезення, дали йому достатні підстави вважати, що пасажир мав документи, необхідні для в’їзду до держави прямування, транзиту», – вказано у рішенні суду.

Суддя відмовила у задоволенні позову «Укрзалізниці» про скасування постанови про правопорушення, пов’язане з міжнародними пасажирськими перевезеннями. Рішення ще можна оскаржити.