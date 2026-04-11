Якщо маршрут виявиться затребуваним, його продовжать на постійній основі

«Укрзалізниця» спільно з молдовською залізницею запровадила тестовий рейс із київського вокзалу до станції поблизу міжнародного аеропорту Кишинева. Про це повідомили у суботу, 11 квітня, у пресслужбі «Укрзалізниці».

За даними «УЗ», перший тестовий рейс поїзда № 351 Київ – Кишинів до станції Ревака відбудеться 13 квітня. На кінцевій станції пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту Кишинева.

«Тестова поїздка покаже актуальність зупинки поряд із аеропортом і, за умови значного попиту серед мандрівників, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Зазначимо, рейс №351 Київ – Кишинів запустили ще у грудні 2022 року. Він курсує через день. У поїзді доступні місця в плацкарті, купе та люксі. Ціна варіюється від 2500 грн до 6800 грн.

Нагадаємо, наприкінці березня міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що Україна та Болгарія працюють над запуском пасажирського залізничного сполучення через Румунію. Перші тестові рейси можуть відбутися вже цього літа.