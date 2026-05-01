Покататися на прогулянковому поїзді можна у Стрийському парку

У суботу, 2 травня, Львівська дитяча залізниця відкриває літній сезон. Покататися на прогулянковому поїзді можна у Стрийському парку. Про це у п’ятницю, 1 травня, повідомила пресслужба Львівської залізниці.

Як йдеться в повідомленні, відкриття відбудеться об 11:00 на вул. І. Франка, 156 (Стрийський парк, станція «Паркова»). Перші літні рейси на дитячій залізниці стартуватимуть об 12:00. Для відвідувачів підготували розважальну шоупрограму, пізнавальні екскурсії з історії Львівської дитячої залізниці та профорієнтаційні локації закладів залізничної освіти.

«Юні залізничники знову виходять на практику та приймають пасажирів, тому ми запрошуємо на подорож Стрийським парком у Львові – побачити, як працює залізниця очима дітей», – йдеться у повідомленні.

Вартість проїзду в один бік:

дорослий квиток — 80 грн;

дитячий квиток — 60 грн.

Регулярні рейси на залізниці триватимуть з травня по листопад – у вихідні дні, а в період літніх шкільних канікул – з четверга по неділю. Придбати квитки та переглянути розклад можна у застосунку або на сайті.