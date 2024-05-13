У Дубенському районі внаслідок наїзду потяга загинула пенсіонерка (на фото – хустка загиблої жінки)

Вранці 12 травня у селі Верба Дубенського району внаслідок наїзду потяга загинула пенсіонерка. Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.

Слідчий встановив, що близько 11:50 машиніст поїзда сполученням «Львів – Здолбунів» збив 78-річну місцеву жительку, яка переходила колію у невстановленому місці. Попри застосоване екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило смерть людини) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.