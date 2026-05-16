Український прапор висів на будівлі з 2022 року

Після того як у Великій Британії на місцевих виборах перемогла правопопулістська партія, з будівлі ради графства Ессекс прибрали український прапор, який висів там із 2022 року. Про це у п’ятницю, 15 травня, повідомила телерадіомовна корпорація BBC.

Голова ради Пітер Гарріс назвав зняття українського прапора «моментом гордості» та запевнив, що такий крок не означає зменшення підтримки України з боку мешканців графства, яка триває з початку повномасштабного вторгнення.

У раді пояснили, що новий підхід відповідає політиці правопопулістської партії, згідно з якою на будівлях під її контролем дозволяється використовувати лише британський, національні, графські або військові прапори. Також зазначається, що подальше розміщення українського прапора планують обговорити з місцевою українською громадою.

Водночас представники опозиції розкритикували це рішення. На їхню думку, такий крок може бути сприйнятий як послаблення підтримки України та надіслати неправильний політичний сигнал.

На початку травня на місцевих виборах у Великій Британії перемогу здобула правопопулістська партія Reform UK. Її лідера Найджела Фараджа неодноразово називали проросійським євроскептиком. Сам Фарадж був одним із ключових ініціаторів Brexit – виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Фарадж не раз робив суперечливі заяви щодо війни в Україні. Зокрема він визнавав відповідальність російського диктатора Владіміра Путіна за вторгнення, але водночас стверджував, що розширення ЄС і НАТО могло стати одним із чинників, які спровокували конфлікт.

Згодом він відкидав звинувачення у проросійських поглядах. Останніми роками Фарадж висловлювався на підтримку збиття російських літаків у разі порушення повітряного простору країн НАТО, підтримав вступ України до Альянсу, а також заявляв, що сподівається на посилення тиску на Росію з боку міжнародних партнерів.

Загалом Британія продовжує підтримувати Україну. Після масованого комбінованого удару Росії по Україні 14 травня міністр оборони Джон Гілі доручив прискорити постачання Києву британських систем протиповітряної оборони та систем протидії безпілотникам.