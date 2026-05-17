Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченого автомобіля

У суботу, 16 травня, на трасі біля Тернополя сталась смертельна ДТП за участі вантажівки та легкового авто Audi 80. Від отриманих травм водій легковика загинув.

Як повідомила ДСНС у Тернопільській області, аварія сталась 16 травня за 3 км від Тернополя. У ДТП потрапила вантажівка Mercedes-Benz Actros 1842 LS та легковик Audi 80.

За даними патрульної поліції у Тернопільській області, аварія сталась на 3 км автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава–Руська, поблизу кафе «Росинка».

Унаслідок зіткнення 62-річний водій легкового автомобіля від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченого автомобіля та передали його працівникам поліції. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.