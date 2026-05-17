Діти спричиняють ДТП за кермом велосипедів, мотоциклів чи електросамокатів

Протягом суботи, 16 травня, на Львівщині трапились п’ять ДТП з потерпілими, які спричинили неповнолітні за кермом мотоциклів, велосипеда чи електросамоката. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Одна із аварій сталась у 16 травня близько 16:40 у місті Борислав. Неповнолітній водій мотоцикла Shineray (2010 року народження) збив на два роки молодшу дівчину, яка переходила проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Її госпіталізували у лікарню Св. Миколая м. Львова.

Інша ДТП сталась 19:00 у с. Нагуєвичі Дрогобицької громади. 42-річний водій автомобіля Renault Master, місцевий мешканець, рухаючись по вул. Івана Франка, здійснив зіткнення з велосипедистом, 10-річним мешканцем с. Нагуєвичі, який виїхав на смугу зустрічного руху. Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізовано у Львівську ОДКЛ «Охматдит».

16 травня близько 11:50 у с. Верхній Дорожів (Меденицька ТГ Дрогобицького району), водій мотоцикла Mustang, неповнолітній мешканець с. Биків (2011 року народження) не впорався з керуванням та допустив наїзд на нерухому перешкоду. В результаті ДТП його госпіталізовано до Львівської ОДКЛ «Охматдит».

Ще одна ДТП сталась близько 16:10 на трасі Львів–Шегині поблизу Судової Вишні. мотоцикла Lifan, мешканець м. Судова Вишня 2009 року народження, здійснив зіткнення з автомобілем Toyota Land Cruiser, під керуванням 41-річного жителя громади, який рухався в попутному напрямку руху. В результаті ДТП водій мотоцикла Lifan госпіталізований у лікарню Св. Пантелеймона м. Львова.

Інша ДТП сталась близько 10:40 у Самборі. 59-річний водій автомобіля Jeep Grand Cherokee, рухаючись по вул. Степана Бандери, здійснив зіткнення з електросамокатом під керуванням 12-річного мешканця Самбора, який переїжджав проїзну частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. Внаслідок ДТП водія електросамоката госпіталізовано у Львівську ОДКЛ «Охматдит».

Поліція встановлює обставини усіх ДТП.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що до Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») за один вечір, 6 травня, потрапило 25 дітей з різного роду травмами. Серед них було вісім пацієнтів з черепно-мозковими травмами. Ортопеди-травматологи оперували і рятували пацієнтів до 4-ї ранку. Більшість травм діти отримали через падіння з електроскутерів, самокатів, мотоциклів та інших засобів пересування.