38-річний Ігор Литвинчук кидав каміння у рідкісного тюленя на Гаваях

Адвокат Майлз Брейнер, який захищає підозрюваного у справі про інцидент із гавайським тюленем-монахом, розповів про версію подій свого клієнта. Про це повідомило у суботу, 16 травня, видання Hawaii News Now.

За його словами, чоловік під час відпочинку біля узбережжя разом із дружиною спостерігав за черепахами, коли помітив у воді тварину біля каміння. Він кинув камінь, щоб її відлякати, помилково вважаючи, що це морський лев, з якими раніше стикався під час роботи рибалкою. Адвокат наголосив, що його підзахисний не знав про те, що йдеться про тюленя-монаха, та не усвідомлював їхнього природоохоронного значення або того, що вони мешкають на Гаваях.

Раніше у мережі припускали, що чоловіком, який кидав каміння у рідкісного тюленя, може бути українцем. Брейнер підтвердив це припущення, заявивши, що його клієнт – громадянин України 38-річний Ігор Литвинчук.

Брейнер зазначив, що українець емоційно переживає ситуацію, яка набула розголосу. Окремо адвокат прокоментував слова клієнта про те, що він нібито «достатньо заможний, щоб заплатити штраф», зазначивши, що це було емоційною реакцією, а не ознакою реального фінансового стану.

Також стало відомо, що після появи відео інциденту українець зазнав нападу, однак він вирішив не подавати заяву до поліції.

Раніше повідомляли, що інцидент трапився у місті Лахайна, що на гавайському острові Мауї. 11 травня там затримали 37-річного чоловіка, який кидав каміння у самицю тюленя-монаха на прізвисько Лані.

Гавайський тюлень-монах є єдиним видом тюленів на Гавайських островах і вважається одним із найрідкісніших морських ссавців США. Він також належить до двох існуючих видів роду тюленів-монахів (також існує Середземноморський тюлень-монах). Ще один вид – Карибський тюлень-монах – вважається вимерлим із кінця XX століття.