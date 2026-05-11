Гавайський тюлень-монах, що перебуває під загрозою зникнення

У місті Лахайна, що на гавайському острові Мауї, затримали 37-річного чоловіка, який кидав каміння у самицю тюленя-монаха на прізвисько Лані. Тварина перебуває під державною та федеральною охороною через ризик зникнення виду. Про це повідомили KOMO News та Hawaii News Now.

Минулого тижня у мережі поширили відео, на якому видно чоловіка, який жбурляє камінь у тюленя-монаха. Публікація викликала обурення, оскільки ці тварини перебувають під захистом закону про охорону морських ссавців через загрозу зникнення. Тому самиця тюленя Лані, про яку у громаді піклуються вже сім років, має федерального наглядача.

Оскільки завдання шкоди тваринам, що перебувають на межі зникнення, є незаконним, на інцидент відреагував Департамент земельних і природних ресурсів Гаваїв і затримав ймовірного порушника. Далі розслідуванням справи займатиметься Національне управління океанічних та атмосферних досліджень. Також на інцидент відреагувала місцева влада.

«Ми всі чули про тривожний інцидент, пов’язаний із нашою улюбленою подругою Лані, гавайським тюленем-монахом у Лахайні. Я був обурений, бо вона беззахисна», – заявив мер округу Мауї Річард Біссен.

Відомо, що порушником виявився 37-річний чоловік із Вашингтона, але його ім’я не розголошують, оскільки офіційно ще не висунули звинувачення. У мережі з’явилася інформація, що йдеться про українця Ігоря Литвинчука – власника транспортної компанії Tranridge Inc. Однак офіційно цю інформацію не підтверджували. Також поліція Мауї спростувала повідомлення про те, що кривдника тварини побили.

Гавайський тюлень-монах є єдиним видом тюленів на Гавайських островах і вважається одним із найрідкісніших морських ссавців США. Він також належить до двох існуючих видів роду тюленів-монахів (також існує Середземноморський тюлень-монах). Ще один вид – Карибський тюлень-монах – вважається вимерлим із кінця XX століття.