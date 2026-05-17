Пустомитівський районний суд Львівщини зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 100 тис. грн моральної компенсації матері чоловіка, якого у стані критичного сп’яніння переїхав поїзд біля Львова. Чоловік сидів на колії у момент наїзду, а у його крові виявили етиловий спирт у концентрації 7,83 проміле. Кримінальну справу закрили через відсутність порушень у діях машиніста.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, випадок трапився приблизно о 22:30 12 листопада 2022 року на ділянці перегону Щирець – Глинна-Наварія біля села Семенівка Львівського району. Пасажирський поїзд сполученням «Трускавець–Київ» переїхав 38-річного чоловіка, який сидів на колії у критичному стані алкогольного сп’яніння. У його крові медики виявили етиловий спирт у концентрації 7,83 проміле, що є смертельною дозою.

Машиніст їхав із дозволеною швидкістю, застосував екстрене гальмування та подавав звукові сигнали, щоб уникнути наїзду, але чоловік не реагував та загинув після наїзду поїзда. Причиною смерті визначили зіткнення з поїдом. Поліція порушувала кримінальну справу за цим фактом, але закрила її, встановивши, що у діях машиніста немає порушень.

Матір загиблого звернулась до суду із позовом до «Укрзалізниці», щоб відсудити 400 тис. грн моральної компенсації через смерть сина. Представник залізниці просив суд відмовити у задоволенні позову, оскільки чоловік помер через власну необережність.

Цю справу розглянула суддя Ірина Мельничук, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичка має право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представник залізниці не надав.

«Суд виходить із того, що загибель настала внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки, при цьому його перебування у стані алкогольного сп’яніння є істотним фактором, який підлягає врахуванню при вирішенні питання про розмір відповідальності», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнила позов, зобов’язавши «Укрзалізницю» виплатити матері загиблого пішохода 100 тис. грн моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити.

