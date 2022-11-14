Поїзд збив 38-річного чоловіка

Неподалік залізничної станції Глинна-Наварія, що під Львовом, стався нещасний випадок. Пізно ввечері суботи, 12 листопада, пасажирський поїзд на смерть збив 38-річного чоловіка, який з невідомих причин сидів на колії. Від отриманих травм чоловік загинув, повідомила львівська поліція.

Нещасний випадок стався о 22:30 біля залізничної станції Глинна-Наварія, що біля Пустомит. Пасажирський поїзд сполученням «Трускавець–Київ», рухаючись у напрямку Львова, наїхав на 38-річного мешканця одного з сіл Львівського району, який сидів на колії. Від отриманих травм чоловік загинув.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Поліція встановлює всі обставини події.