Марка Буллена (посередині) позбавили громадянства Великої Британії

У Великій Британії вперше позбавили громадянства колишнього поліцейського через міркування національної безпеки. Йдеться про 45-річного Марка Буллена, якого пов’язують із Росією. Про це у неділю, 12 квітня, повідомила газета The Times.

Розповідають, що чоловіка затримали в аеропорту Лутона після повернення з Росії, де він нині проживає. Його допитували близько чотирьох годин за підозрою у можливій причетності до діяльності на користь іноземної держави. За словами Буллена, під час допиту у нього вилучили всі електронні пристрої, а також ставили запитання щодо можливої причетності до отруєння колишнього російського розвідника Сєргєя Скрипаля у Солсбері у 2018 році.

Відомо, що під час служби в поліції графства Гартфордшир він контактував із російськими посадовцями та брав участь у програмі обміну, в межах якої перебував у Санкт-Петербурзі.

За даними медіа, Буллен активно поширює проросійські та антиукраїнські наративи у соцмережах. В одному з інтерв’ю російським ЗМІ він зізнавався, що ще з дитинства захоплювався Радянським Союзом – через це знайомі навіть жартома називали його «шпигуном».

З 2014 року він мешкає в Росії, а у 2022-му отримав російське громадянство. Чоловік працює у футбольному клубі Зеніт, який належить Газпрому. Буллен одружений із росіянкою та має чотирьох дітей.

Рішення про позбавлення громадянства ухвалила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд. У відповідному повідомленні зазначено, що цей крок «відповідає суспільному благу та інтересам національної безпеки».

