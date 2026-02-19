Чоловік обікрав військових НАТО, які прибули на конференцію

У Португалії правоохоронці заарештували 23-річного чоловіка, який вкрав техніку військових НАТО з готелю та намагався продати дані з неї російському посольству в Лісабоні. Про це повідомили 18 лютого у пресслужбі генеральної прокуратури Португалії, передає CNN Portugal.

За даними правоохоронців, інцидент стався під час міжнародної військової конференції на базі португальських ВМС біля Лісабона. 23-річний чоловік спеціально заселився до готелю, де мешкали військові учасники конференції.

Він вкрав ноутбук та планшет iPad, які належали НАТО та шведським військовослужбовцям. Зловмисник думав, що на вкрадених пристроях є секретна інформація та намагався отримати доступ до файлів.

Після цього він поїхав до російського посольства в Лісабоні. За даними слідства, чоловік планував продати дані з пристроїв росіянам. Втім, його затримали правоохоронці.

Під час затримання підозрюваний заявив, що він входив до шпигунської мережі, де були інші люди, зокрема, один правоохоронець. Втім, слідчі встановили, що чоловік це вигадав, щоб відвернути увагу від себе.

Йому повідомили про підозру у спробі шпигунства, крадіжці та використанні чужих документів. Крім того, він отримав підозри за неправдиві свідчення та наклеп. Наразі крадій перебуває під вартою. Зазначається, що у справі фігурують ще двоє підозрюваних.

Нагадаємо, на початку лютого у Польщі затримали та заарештували співробітника польського міністерства оборони, якого підозрюють у діяльності на користь російської та білоруської розвідки. 60-річному чоловіку висунули звинувачення у шпигунстві.