Наслідки атаки на Дніпро 18 травня

У ніч на понеділок, 18 травня, російські окупанти здійснили атаки на Дніпро та Одесу, вдаривши по цивільній інфраструктурі. Внаслідок ударів постраждали щонайменше два десятки людей.

Росіяни атакували Дніпро близько 23:40, у місті лунали вибухи. За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, окупанти завдали ударів по місту ракетами.

Під обстріл потрапив житловий квартал – на відео, поширених Дніпропетровською ОВА, видно кілька серйозно пошкоджених житлових будинків. Крім того, пошкоджена 24-поверхівка – там зайнялася пожежа.

«Уже 18 поранених через атаку росіян на Дніпро. Серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні», – повідомив Олександр Ганжа.

Згодом кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 26 людей.

Вісім людей у Дніпрі госпіталізували у стані середньої тяжкості. Наразі їм надають необхідну допомогу.

Крім того, у Дніпровському районі росіяни влучили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там загорілася пожежа та розпочалася детонація салютів.

Також російські окупанти атакували вночі Одесу, випустивши по місту дрони. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки у Приморському та Київському районах, дитячий садочок та будівлі ліцею, повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. Також росіяни атакували обʼєкти інфраструктури.

Внаслідок атаки постраждали 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня росіяни завдали ударів по житловій інфраструктурі Харкова, Запоріжжя та Дніпра. Внаслідок атаки є поранені, а також зруйновані будинки.