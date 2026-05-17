Костопільський районний суд Рівненської області визнав солдата винним у тому, що дев’ятеро військових вчинили СЗЧ. Через недбале ставлення до служби йому призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, із 13 по 16 квітня 2026 року із військової частини втекли дев’ятеро військовослужбовців. Усі вони входили до однієї групи резерву та проживали у одному наметі. Щодо іншого солдата, який також входив у цю групу резерву, склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до служби

«Унаслідок проведення перевірки встановлено, що солдат під час виконання обов’язків військової служби неналежним чином виконав вимоги Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Дисциплінарного Статуту Збройних, не забезпечив належне дотримання контролю за наявністю особового складу, не забезпечив дотримання військової дисципліни, внаслідок чого військовослужбовці здійснюють самовільне залишення військової частини», – вказано у постанові суду.

На засідання суду солдат не прийшов, але у письмові заяві визнав провину. Цю справу розглянула суддя Лілія Грипіч, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона визнала солдата винним у адмінправопорушенні та призначила 17 тис. грн штрафу. Постанова набрала законної сили.