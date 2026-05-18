Внаслідок атаки на судні зафіксували пошкодження

Під час атаки у ніч на понеділок, 18 травня, російські окупанти завдали дронового удару по китайському торгівельному судну, яке перебувало у водах України. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили “шахедом” оприходувати китайське торгівельне судно в нашому морі. Минулося без жертв, але це щось нове. “Произошла чудовищная ошибка”, товарищи?» – написав Плетенчук.

На фото, оприлюдненому у пресслужбі ВМС України, видно пошкоджене судно із написом KSL DEYANG. За даними Marine Traffic, балкер із такою назвою рухається до румунського порту Чорним морем.

У пресслужбі ВМС уточнили, що на борту пошкодженого судна перебували громадяни Китаю.

«Судно ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник — із КНР. На борту — екіпаж із громадян Китаю. Росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі», – повідомили у пресслужбі ВМС.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку на китайський корабель, уточнивши, що це відбулося під час ударів по Одесі. Нагадаємо, у ніч на 18 травня росіяни атакували там житлову забудову та інфраструктурні обʼєкти, є постраждалі.

«Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі», – написав Зеленський.

Речник ВМС звернув увагу, що Росія вдарила по китайському судну напередодні візиту російського диктатора Владіміра Путіна до Китаю. Путін планує зустрітися з Сі Цзіньпіном після того, як 14 травня із візитом до Пекіну прибув президент США Дональд Трамп.