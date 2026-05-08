Історична будівля оживе після 80 років простою

У селі Демня Стрийського району готуються до відкриття мистецького центру у колишньому костелі. Відновлювальні роботи провели без капітальних втручань, власними силами із підтримкою меценатів. В оновлену історичну будівлю мешканці села повернули врятовані у радянський час скарби. Сільський голова Тростянецької громади Михайло Цихуляк розповів ZAXID.NET про перебіг робіт, які стартували торік восени.

Ще донедавна костел був безгосподарним. Сільська рада виготовила право власності на землю, технічний паспорт, подала документи для оформлення статусу щойно виявленої памʼятки. До історичної будівлі підвели електрику, інтернет і встановили відеоспостереження. 31 травня там відкриють культурний центр.

Як розповів ZAXID.NET Михайло Цихуляк, там буде одна стала експозиція, також влаштовуватимуть тимчасові виставки місцевих скульпторів, львівських художників, організовуватимуть вистави, концерти, конференції. Колишня сакральна споруда стане багатофункціональним мистецьким центром.

Будівля була в доброму стані, її відновили без капітальних робіт

Зараз приміщення прибирають волонтери – місцева молодь, студенти мистецьких вишів, скульптори, їх підтримує місцевий бізнес.

«Все роблять своїми силами волонтери. Щосуботи ми проводимо толоку. Зараз вони зчищають радянську штукатурку. Місцями збереглися розписи, але внизу вони понищені, штукатурка відпадає», – зазначив Михайло Цихуляк.

На втрачених ділянках підлоги замостили плитку

Деревʼяні віконні рами вціліли, їх лише засклили, за спогадами старожилів дуже схоже, як було колись, – з кольоровими скельцями, що імітують вітражі. Оригінальні вхідні двері відреставрували. У будівлі зробили водовідведення, дренаж, почистили водостічні ринви, щоб не було замокання стін. Дах, за словами голови громади, не є в критичному стані, його поки не ремонтували. Хрест з купола відреставрували, на ньому є сліди від куль часів війни. Це теж свідчення історії села і храму.

У радянські часи колишній костел був шкільним спортзалом. Щоб врятувати майно костелу, мешканці Демні сховали по домівках образи, скульптури, молитовники XIX ст. і навіть сповідальницю, яка багато років зберігалася на обійсті місцевого мешканця. Зараз ці речі повертають до костелу, з них сформують сталу експозицію – музей повернутих речей. Для нього виділять одну з трьох кімнат у костелі.

Візуалізація музею повернутих речей (зі сторінки Михайли Цихуляка)

Неоготичний костел Матері Божої Ченстоховської звели на початку XX ст. з місцевого вапняку. У Демні є великий карʼєр, звідки досі беруть матеріал скульптори. Демня славиться своєю школою каменярства, а тутешнє кладовище – як скансен народної скульптури. Звідси походить відома родина скульпторів Дзиндр.

Місцева мешканка, краєзнавиця і випускниця історичного факультету Соломія Онішечко розповіла ZAXID.NET, що розпис інтерʼєру виконав один із військових австрійського війська, яке тут стояло у період Першої світової. На залишках розписів можна помітити дату – 1917 рік.

Вівтарна частина до та після відновлення

«Місцеві мешканці згадують, що стіни костелу повністю були розписані. Зараз над вівтарною частиною проглядається голуб як символ Святого Духа, синій колір стелі і ще кілька залишків розписів», – каже Соломія.

У Демні проживали близько 12-15 польських сімей, які тут молилися. Приходили на службу також сироти із Фундації Скарбека із сусіднього села Заклад. Часто їх супроводжував оркестр, який після служби на подвірʼї перед костелом виступав.

Інтерʼєр та експонати мистецького центру

Дуже скоро цю традицію відновлять знову. Новий мистецький центр у костелі відкриють 31 травня, на Зелені свята, о 16:00.

