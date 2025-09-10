Костел у Демні збудований в 1913 році, але за всю історію майже не використовувався за призначенням

Костел Матері Божої Ченстоховської в селі Демня в Стрийському районі Львівщини відреставрують і перетворять на культурно-освітній простір, що має стати туристичним магнітом регіону. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила Тростянецька сільська рада, до якої належить село Демня.

Після реконструкції костел має стати майданчиком для популяризації місцевого народного ремесла, тут планують проводити культурно-освітні заходи. Також в костелі хочуть відкрити музей Демнянського каменярства з експозицією Євгена, Михайла та Степана Дзиндр, адже каменярство – одне з основних ремесел, якими славився регіон. Саму Демню часто називають «музеєм кам’яних скульптур просто неба».

Зараз костел перебуває в аварійному стані і зачинений. За допомогою партнерів, одним з яких є Миколаївський цементний завод CEMARK, споруду хочуть повернути до життя. Планується три етапи:

консервація, щоб зупинити руйнацію: технічне обстеження, зміцнення конструкцій, мінімальна реставрацію фасаду, даху, вікон та системи водовідведення;

відкриття костелу як культурно-освітнього простору, створення його айдентики;

розвиток простору: проведення мистецьких резиденцій, міжнародних партнерств та освітніх програм.

Костел у Демні збудований в 1913 році (фото з фейсбук-сторінки Тростянецької сільради)

«Ми прагнемо не лише зберегти костел як важливу історичну пам’ятку, а й зробити його привабливою частиною туристичного маршруту. Це дозволить залучати гостей як з України, так і з-за кордону, зокрема, й наших сусідів-поляків. Водночас ми хочемо, щоб костел став майданчиком для популяризації нашого місцевого ремесла та культурної спадщини», – говорить голова Тростянецької громади Михайло Цихуляк.

Довідково. Костел Матері Божої Ченстоховської збудували в 1913 році перед початком Першої світової війни. У 1914 році храм зазнав пошкоджень від російської армії, а в 1916-17 роках тут стояли австрійські війська. За радянської влади в костелі був склад, а потім – гімнастичний зал.

Всередині храму збереглися фрагменти настінного розпису: Голуб Святого Духа, рослинні декорації, дата «1917», оздоба геометричними мотивами.