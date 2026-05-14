Попри складні життєві обставини, сім'я не була на обліку служби у справах дітей

Під час моніторингу у Берегівському районі представник омбудсмена на Закарпатті виявив сім’ю з 13 вихованцями, яка попри складні життєві обставини не перебувала на обліку місцевої служби у справах дітей. Ситуацію перевіряють правоохоронці.

Про візит в неназвану громаду в середу, 13 травня, повідомив представник Уповноваженого ВРУ з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков.

«Виявлено сім’ю, у якій виховують 13 дітей, з яких 8 є неповнолітніми. Діти ніколи не відвідували заклади дошкільної та загальної середньої освіти, не вміють читати й писати. Окремі діти мають захворювання, які потребують невідкладного медичного обстеження», – написав посадовець у фейсбуці.

За словами Андрія Крючкова, громаді було відомо про цю сім’ю. Попри складні життєві обставини, родина не стояла на обліку місцевої служби у справах дітей.

У четвер, 14 травня, у Закарпатській обласній прокуратурі розповіли ZAXID.NET, що отримали звернення від представника омбудсмена і перевіряють усі обставини. Андрій Крючков також попросив відреагувати на інцидент поліцію та голову Закарпатській ОВА.