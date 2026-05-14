Олена Легуцька очолила Самбірську лікарню пів року тому

У четвер, 14 травня, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід директорці Самбірської центральної міської лікарні Олені Легуцькій та медсестрі цієї ж лікарні Наталії Бегей, які підозрюються в хабарництві. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив активіст і колишній депутат Старосамбірської районної ради Василь Курій.

Обидвом жінкам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Проте Наталія Бегей може вийти під заставу в розмірі 266 тис. грн, а от Олена Легуцька не має такого права, оскільки окрім хабарництва її підозрюють в перешкоджанні Збройним силам України.

Як повідомляв ZAXID.NET, медикиням повідомили про підозру 13 травня. За версією слідства, вони за гроші допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранток правоохоронці вилучили медичні документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також понад 270 тис. доларів, близько 35 тис. євро та понад 800 тис. грн готівки (загалом близько 14,5 млн грн за курсом НБУ).

Додамо, що 12 травня оперативники ДСР та СБУ провели масові обшуки та затримання в Самборі. Відомо, що директорку лікарні Олену Легуцьку затримали поблизу пункту пропуску разом із місцевим ексдепутатом Євгеном Квасом та його братом Мар’яном Квасом, яких підозрюють у підкупі посадової особи. Вони намагалися втекти на кордон. Олена Легуцька очолила Самбірську центральну лікарню на початку грудня 2025 року. До того працювала медичною директоркою цієї лікарні.

Загалом до схеми ухилення від мобілізації можуть бути причетними кілкьа десятків посадовців.