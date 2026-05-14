18-річний одесит Микита з нейрохірургом Михайлом Ловгою

Нейрохірурги Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) провели надскладну операцію на спинному мозку 18-річному мешканцю Одеси, у якого рідкісну вроджену – переднє менінгорадикулоцеле. Втручання пройшло успішно, юнак має високі шанси на швидке одужання і повне відновлення.

Про свій діагноз – переднє менінгорадикулоцеле хлопець дізнався випадково під час навчання у військовому ліцеї. Він був помічником командира відділення, багато тренувався, постійно перебував у русі і саме тоді з’явився сильний біль у спині. Хлопець думав, що це від перевантаження. Після ліцею Микита вступив до військового інституту, хоче бути оператором БПЛА. В інституті навантаження зросли і разом із ними посилився біль. Під час УЗД у хлопця виявили складну патологію спинного мозку – рідкісну Spina Bifida, повідомили у Центрі.

Мама Микити одразу почала шукати фахівців, готових взятися за складне лікування. Ці пошуки і привели до Львова, у Клініку дитячої нейрохірургії.

«Поширення спинномозкової кили допереду - це надзвичайно рідкісна патологія. У моїй практиці це лише третій такий випадок, попри те, що ми щотижня виконуємо 1-2 операції пацієнтам з вадами спинного мозку. Особливість полягала в тому, що грижовий мішок був дуже великий і мав нетипову для Spina Bifida локалізацію. Усередині нього знаходилися нерви і кінцеві відділи спинного мозку, які були сильно натягнуті. Це створювало напруження всього спинного мозку та несло ризик слабкості нижніх кінцівок і порушення функцій тазових органів. Крім того, мішок поширювався в порожнину малого тазу і здавлював органи, порушував їхню роботу та спричиняв виражений біль у спині», – каже керівник клініки Михайло Ловга.

Перед нейрохірургами стояло непросте завдання. Ключовим завданням операції було видалити грижовий мішок, усунути фіксацію, пересікти термінальну нитку і «відпустити» спинний мозок, звільнити всі нерви та надійно закрити сполучення. Це було непросто, але команда нейрохірургів успішно з цим справилася.

Хлопець вже вдома і проходить реабілітацію. Результати першої післяопераційної МРТ дають дуже оптимістичний прогноз: шанси на повне одужання і повне відновлення дуже високі.