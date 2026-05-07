Пацієнт Марко (у центрі) з ортопедом-травматологом Олександром Щуровським (зліва направо), ортопедом-онкологом зі Швейцарії Ульріхом Екснер.ом і хірургом Богданом Романишиним

Спеціалісти Центру дитячої медицини успішно провели складну реконструкцію кульшового суглоба 18-річному мешканцю Стрия, у якого виявили пухлину голівки стегнової кістки, яка ймовірно виникла як наслідок трирічної травми ноги під час гри у футбол.

Марко зі Стрия з дитинства любить футбол. Він не професійний спортсмен, але тренується регулярно і з відповідними навантаженнями.

«Три роки тому я невдало вдарив по м’ячу, почув хрускіт у паху й відчув сильний пекучий біль. Одразу звернувся до лікаря. Мені зробили УЗД, але патології не побачили», – каже хлопець.

Йому тоді призначили симптоматичне лікування. Біль тривав ще близько пів року і поступово минув. Та через два роки знову повернувся, значно сильніший. Ходити ставало дедалі важче, з’являлися різкі защемлення, через які доводилося шукати положення, щоб полегшити стан. Тож хлопець прийшов на по консультацію до ортопедів-травматологів, повідомили у Центрі.

«Під час дообстеження ми виявили пухлину голівки стегнової кістки. Ймовірно, вона сформувалася як наслідок травми – у зоні ушкодження виникла деструкція з кістоподібним вогнищем. Локалізація була складною, а доступ технічно утрудненим», – каже ортопед-травматолог Олександр Щуровський .

У таких випадках, за словами лікаря, проводять спеціальну реконструктивну операцію. Щоб дістатися до голівки стегнової кістки, хірургам доводиться тимчасово відсікати великий вертлюг разом із прикріпленими м’язами.

«Під час втручання ми відновили правильне анатомічне положення голівки, заповнили дефект кістковою тканиною з тазової кістки, повернули вертлюг на місце та зафіксували його гвинтами», – пояснив Олександр Щуровський.

Провести таке складне оперативне втручання спеціалістам Центру допоміг відомий ортопед-онколог зі Швейцарії, який на той момент перебував із візитом у лікарні, Ульріх Екснер.

Нині Марко вже не відчуває болю в паху. Він ще деякий час ходитиме з милицями, але після реабілітації зможе знову грати у футбол.