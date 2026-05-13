Директорка лікарні зі спільницею допомагали оформляти інвалідність за хабарі

Директорці Самбірської центральної лікарні 35-річній Олені Легуцькій та медсестрі Наталії Бегей повідомили про підозри в перешкоджанні діяльності ЗСУ та хабарництві. За версією слідства, медикині за гроші допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Під час обшуків у фігуранток вилучили близько 14,5 млн грн готівки в різних валютах.

Як повідомили у середу, 13 травня, у ДСР Нацполіції та прокуратурі Львівщини, до корупційної схеми ухилення від мобілізації директорка лікарні залучила медсестру поліклініки. Зокрема, за 9 500 доларів вони взялися вирішити питання оформлення клієнту ІІІ групи інвалідності без належних на те підстав та без його присутності.

«У подальшому, на виконання домовленостей, чоловікові видали фіктивні медичні документи з недостовірними діагнозами. Далі ці довідки скерували на розгляд членів ЕКОПФО і на підставі фіктивних документів військовозобов’язаний отримав статус особи з інвалідністю. Отримання такого статусу дозволило йому легально уникнути мобілізації», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранток правоохоронці вилучили медичні документи та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також понад 270 тис. доларів, близько 35 тис. євро та понад 800 тис. грн готівки (загалом близько 14,5 млн грн за курсом НБУ).

Обом медикиням повідомили про підозри в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, а також в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 ККУ). За даними ZAXID.NET, окрім директорки Самбірської центральної лікарні Олени Легуцької, підозру також отримала медсестра Наталія Бегей.

Слідчі встановлюють інших причетних до протиправної схеми.

Нагадаємо, напередодні оперативники ДСР та СБУ провели масові обшуки та затримання в Самборі. Відомо, що директорку лікарні Олену Легуцьку затримали поблизу пункту пропуску разом із місцевим ексдепутатом Євгеном Квасом та його братом Мар’яном Квасом. Вони намагалися втекти на кордон. Олена Легуцька очолила Самбірську центральну лікарню на початку грудня 2025 року. До того працювала медичною директоркою цієї лікарні.