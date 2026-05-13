Акція проти нового Цивільного кодексу в Києві, 6 травня

Президент України Володимир Зеленський має розглянути електронну петицію щодо недопущення ухвалення нового Цивільного кодексу України (законопроєкт №15150). Лише за добу – від 12 травня – петиція зібрала 29 тис. голосів.

Авторкою петиції є Христина Ратушна (Морозова) – громадська та політична діячка, правозахисниця, публіцистка та письменниця. Вона закликала президента не допустити ухвалення нового проєкту Цивільного кодексу, заявивши, що документ «повертає українське суспільство в часи “домострою”, робить інститут шлюбу менш привабливим та замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя».

Зокрема:

суди зможуть зобов’язати подружжя з дітьми відкласти розлучення на місяць задля примирення;

колишній чоловік зможе вимагати повернення дружиною дівочого прізвища у випадку «аморальної поведінки» чи зради;

чоловік може бути звільнений від сплати аліментів, якщо офіційний дохід матері дитини перевищує його зарплату.

Окрему увагу Ратушна звернула на новий термін «доброзвичайність», який понад 45 разів згадується у законопроєкті кодексу та визначається через «загальновизнані уявлення про належну поведінку, усталені у суспільстві». На думку авторки, таке формулювання суперечить принципу правової визначеності та відкриває простір для свавільного правозастосування.

Авторка заявляє про ризики дискримінації за ознаками індивідуальності, а також про потенційні обмеження для українських військових, пов’язані з доступом до соцмереж, електронного урядування, електронних підписів тощо.

Окрім цього, критику викликало введення поняття «фактичного сімейного союзу», який у документі визначається виключно як союз чоловіка та жінки. Водночас це суперечить вимогам євроінтеграції, зокрема ігнорує зобов’язання України щодо впровадження правового визнання одностатевих пар.

У петиції також зазначається, що окремі положення документа створюють ризик легалізації незаконного відчуження публічного майна, через що держава може втратити контроль над об’єктами культурної спадщини, лісами й природно-заповідним фондом.

За словами Ратушної, автори законопроєкту проігнорували зауваження та пропозиції правозахисних організацій, експертів з євроінтеграції та професійних спільнот, а також не проводили публічних громадських обговорень.



Авторка петиції та її підписанти просять президента звернутися до Верховної Ради та її голови Руслана Стефанчука з проханням зняти законопроєкт з розгляду. Якщо ж документ ухвалять, авторка просить главу держави накласти вето.

Також у зверненні міститься прохання до президента ініціювати спільну роботу Кабінету міністрів, Міністерства юстиції, правозахисників, професійних спільнот та громадянського суспільства над оновленням цивільного законодавства відповідно до євроінтеграційних вимог та принципів захисту прав людини.