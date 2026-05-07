Кілька сотень мітингарів зібралися біля памʼятника Шевченку у Львові

У четвер, 7 травня, у Львові відбувся пікет проти проєкту закону №15150 про внесення змін до Цивільного кодексу, деякі пункти якого викликали суперечки в суспільстві.

На акцію протесту біля памʼятника Тарасу Шевченку у Львові зібрались кілька сотень активістів. Вони тримали в руках плакати «Я не хочу бути жінкою в доброзвичайній Україні», «Судять за вчинки, а не за думки», «Новий цивільний кодекс – це деградація», «Ні перешкоді розлучень».

Організаторами заходу є організації «Феміністична майстерня» та Всеукраїнська правозахисна ЛГБТІ+ організація Insight. Такі акції вже кілька днів відбуваються в різних містах України.

Варто наголосити, що законопроєкт ухвалили у першому читанні, хоча ще навіть на етапі обговорення деякі його пункти викликали суперечки та зауваження серед юристів, громадськості та навіть урядовців.

Що не так із новими змінами до Цивільного кодексу

Серед іншого, проєкт закону вводить поняття «доброзвичайності» – сукупність моральних норм та принципів, стандартів етичної поведінки та загальновизнаних уявлень про належну поведінку, усталених у суспільстві». При цьому, юристи наголошують, що законодавство не має визначеного переліку ознак доброзвичайності, а суддя на власний розсуд вирішуватиме, що є морально прийнятним.

У сімейному блоці зʼявився механізм судового примирення подружжя – суддя, керуючись власним розумінням доброзвичайності, буде вирішувати, чи розлучення є моральним рішенням, а якщо ні – може ініціювати примирення. Власне цей пункт викликав чи не найбільше обурень у суспільстві.

Крім цього, в законі зʼявиться поняття заручин та, в разі їх розірвання – право на компенсацію. При розлученні партнер може вимагати колишню дружину повернути собі дошлюбне прізвище, якщо вона вчинила аморальний, на думку суду, вчинок.

Крім нововведень сімейної частини, зміни до кодексу передбачають фактично революцію в майновій галузі. Серед іншого, набуття права власності на нерухомість може настати через десять років фактичного користування ним. Це ускладнить, а то й унеможливить повернення комунального майна з багаторічного незаконного володіння.