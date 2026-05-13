Від ранку в повітряний простір України заходять групи ударних БпЛА

Українська воєнна розвідка повідомила, що удень 13 травня Росія розпочала комбіновану повітряну атаку на критичні обʼєкти в Україні.

У ГУР припускають, що ця атака може мати тривалий характер. У першій хвилі атаки російська армія застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження української системи протиповітряної оборони та ураження цивільних обʼєктів.



«Надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви – обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади», – ідеться в повідомленні.



Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як писав ZAXID.NET, унаслідок російської атаки на Хмельниччину 13 травня постраждали щонайменше троє людей. Потерпілих госпіталізували у стані середньої важкості.

Вибухи також лунали у Києві, Рівному, Луцьку, Одесі. У Коломиї на Івано-Франківщині після атаки БпЛА є перебої зі світлом, повідомляють кореспонденти «Суспільного».

За даними керівника Одеської ОВА Сергія Лисака, унаслідок ворожого удару виникла пожежа в одному із дворів Одеси. Загорілися кілька авто. Попередньо одна людина постраждала.

