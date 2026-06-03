Начальника штабу 152-ї єгерської бригади імені Симона Петлюри Ігоря Захарова перевели з підрозділу після публікацій ЗМІ, в яких йшлося про його ставлення до підлеглих офіцерів. Про це стало відомо у вівторок, 2 червня, з відповіді бригади на запит журналістів «Слідства.Інфо»

Зазначимо, що у грудні 2024 року журналісти оприлюднили розслідування, в якому йшлося про можливі факти приниження та погроз з боку тодішнього начальника штабу. Зокрема, у матеріалі наводилися свідчення про образливі висловлювання на адресу молодших офіцерів, а також погрози фізичної розправи. Окремо повідомлялося про інцидент із побиттям одного з підлеглих офіцерів через порушення порядку прибуття на шикування. Сам військовослужбовець пояснював затримку технічними проблемами з транспортом.

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У командуванні бригади тоді підтверджували факт застосування фізичної сили, однак наголошували, що ситуація була пов’язана з внутрішнім службовим конфліктом і не виходила за межі закону. За даними ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, щодо Ігоря Захарова було відкрито кримінальне провадження за статтею про перевищення службових повноважень. Станом на зараз інформація про суттєвий прогрес у справі відсутня.

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Також повідомляється, що під час служби під його керівництвом у бригаді фіксувалися випадки зникнення військовослужбовців безвісти, частина з яких згодом була виявлена у полоні.

7 березня 2025 року Ігоря Захарова перевели до 15-го армійського корпусу.

«За інформацією джерел журналістів, він перебував у резервному батальйоні. Відтак ще кілька разів переводився до різних частин, але довго там не затримувався», – йдеться у матеріалі.

23 червня 2025 року в бригаді також змінили командування та більшість керівного складу.

Нагадаємо, 7 травня на Кіровоградщині затримали військового 155-ї бригади ЗСУ, підозрюваного у побитті побратима та втечі з військової частини.

У мережі публікували припущення, що нападником є командир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов. Однак у Сухопутних військах це спростували, заявивши, що він не причетний до інциденту.