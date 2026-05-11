Чоловік служив у батальйоні матеріального забезпечення 152-ї окремої бригади ЗСУ

Після повернення тіла до України військового із Чернігівської області, який загинув у російському полоні, у рідному селі чоловіка спалахнув скандал через його поховання. Причиною стало пропагандистське відео, яке росіяни оприлюднили під час перебування бійця у полоні. Про це у понеділок, 11 травня, повідомило «Слідство. Інфо».

Відомо, що Володимир Сребродольський служив у батальйоні матеріального забезпечення 152-ї окремої бригади ЗСУ. Він родом із села Карпилівка Срібнянської громади на Чернігівщині. Коли саме військовий потрапив у полон, офіційно не повідомляється.

У Харківській обласній прокуратурі журналістам розповіли, що росіяни утримували чоловіка на захопленій території Донеччини. Подальше місце перебування військового правоохоронцям встановити не вдалося. Восени 2024 року російська сторона поширила відео з бійцем. На записі він критикував українську владу та заявляв, що не хоче повертатися на службу. Саме цей ролик викликав хвилю обурення серед жителів громади після звістки про його смерть.

Фото «Слідства. Інфо», Володимир Сребродольський

Пізніше стало відомо, що військовий помер у полоні. Його тіло повернули в Україну 8 квітня 2025 року та направили до Харківського бюро судово-медичної експертизи. Там встановили, що під час перебування у полоні чоловіка катували. Після цього, 13 березня 2026 року, правоохоронці відкрили досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з українським військовим. Причину смерті офіційно не озвучили.

За даними журналістів, через скандал навколо відео у Срібнянській громаді не поспішали організовувати поховання військового. Водночас у селищній раді підтвердили, що церемонія прощання все ж відбулася.

Журналісти намагалися з’ясувати, чи ховали Володимира Сребродольського з військовими почестями та коли саме пройшов похорон. Однак голова громади Олена Панченко та її заступник Володимир Шуляк на звернення не відповіли.

