Євген Квас був депутатом Самбірської райради від «Слуги народу»

Керівника Самбірського комунального підприємства «Об’єднане», ексдепутата райради від «Слуги народу» Євгена Кваса та його брата-підприємця Мар’яна Кваса затримали за спробу підкупу начальника підрозділу Укртрансбезпеки у Львівській області.

У середу, 13 травня, у ДСР та прокуратурі Львівщини повідомили, що директор комунального підприємства пропонував хабарі начальнику управління державного нагляду у Львівській області за те, щоб убезпечитися від перевірок та складання актів про порушення.

«Попередньо, під час рейдової перевірки інспектори зупинили вантажівку Mercedes-Benz, яка належала очолюваному ексдепутатом підприємству. Перевірка виявила низку суттєвих порушень: відсутність страховки та ігнорування режиму праці водія. Окрім цього у керманича не було повного пакета правильно оформлених документів на авто (як паперових, так і електронних). Аби інспектори у подальшому заплющували очі на ці факти та не складали акти, керівник комунального підприємства намагався відкупитися», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Затримали братів Квасів поблизу пункту пропуску

За версією слідства, керівник комунального підприємства звернувся до начальника Управління державного нагляду у Львівській області і запропонував щомісячну «абонплату». Посадовець управління про таку пропозицію повідомив правоохоронцям та далі діяв під їхнім контролем.

«Першу частину неправомірної вигоди колишній депутат надав йому особисто, а для передачі наступних – залучив свого брата. Відповідно до домовленостей, родич передавав кошти уже не особисто начальнику управління, а його підлеглому інспектору», – додали в прокуратурі.

Після останньої передачі коштів братів затримали оперативники ДСР та СБУ на шляху до кордону з Польщею. Задокументовано, що загалом з лютого до травня цього року вони передали трьома частинами 900 доларів хабарів.

Обом братам повідомили про підозри у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозри отримали ексдепутат райради Євген Квас та його брат Мар’ян Квас, який є власником зареєстрованого в Давидові ТОВ «ОІЛ-Феллер», що займається вантажними перевезеннями.

Нагадаємо, цього ж дня відбулося затримання двох фігуранток схеми для ухилянтів у Самборі. Що цікаво, директорку Самбірської лікарні Олену Легуцьку також затримали поблизу пункту пропуску. Вона, як і брати Кваси, прямувала за кордон.