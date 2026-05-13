Ексдепутата з Самбора та його брата затримали за підкуп начальника Укртрансбезпеки Львівщини
Підозри отримали брати Євген та Мар'ян Кваси
Керівника Самбірського комунального підприємства «Об’єднане», ексдепутата райради від «Слуги народу» Євгена Кваса та його брата-підприємця Мар’яна Кваса затримали за спробу підкупу начальника підрозділу Укртрансбезпеки у Львівській області.
У середу, 13 травня, у ДСР та прокуратурі Львівщини повідомили, що директор комунального підприємства пропонував хабарі начальнику управління державного нагляду у Львівській області за те, щоб убезпечитися від перевірок та складання актів про порушення.
«Попередньо, під час рейдової перевірки інспектори зупинили вантажівку Mercedes-Benz, яка належала очолюваному ексдепутатом підприємству. Перевірка виявила низку суттєвих порушень: відсутність страховки та ігнорування режиму праці водія. Окрім цього у керманича не було повного пакета правильно оформлених документів на авто (як паперових, так і електронних). Аби інспектори у подальшому заплющували очі на ці факти та не складали акти, керівник комунального підприємства намагався відкупитися», – йдеться в повідомленні прокуратури.
Затримали братів Квасів поблизу пункту пропуску
За версією слідства, керівник комунального підприємства звернувся до начальника Управління державного нагляду у Львівській області і запропонував щомісячну «абонплату». Посадовець управління про таку пропозицію повідомив правоохоронцям та далі діяв під їхнім контролем.
«Першу частину неправомірної вигоди колишній депутат надав йому особисто, а для передачі наступних – залучив свого брата. Відповідно до домовленостей, родич передавав кошти уже не особисто начальнику управління, а його підлеглому інспектору», – додали в прокуратурі.
Після останньої передачі коштів братів затримали оперативники ДСР та СБУ на шляху до кордону з Польщею. Задокументовано, що загалом з лютого до травня цього року вони передали трьома частинами 900 доларів хабарів.
Обом братам повідомили про підозри у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозри отримали ексдепутат райради Євген Квас та його брат Мар’ян Квас, який є власником зареєстрованого в Давидові ТОВ «ОІЛ-Феллер», що займається вантажними перевезеннями.
Нагадаємо, цього ж дня відбулося затримання двох фігуранток схеми для ухилянтів у Самборі. Що цікаво, директорку Самбірської лікарні Олену Легуцьку також затримали поблизу пункту пропуску. Вона, як і брати Кваси, прямувала за кордон.