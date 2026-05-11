У ЦНАПі Мурованської сільради провели обшуки

Слідчі ДБР у Львові спільно з спецпрокурорами у сфері оборони викрили схему зняття з розшуку ТЦК та оформлення відстрочки від військової служби за 16 тис. доларів. Учасником схеми виявився військовослужбовець, якого затримали на гарячому після одержання грошей. Корупційна процедура відбувалася через ЦНАП Мурованської сільради біля Львова.

Як зазначається в ухвалах Личаківського районного суду Львова, кримінальне провадження зареєстровано 16 березня 2026 року за фактом одержання хабаря за вплив на прийняття рішення посадовцями (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

За даними слідства, військовослужбовець, який займає посаду майстра відділення забезпечення функціонування безпілотних авіаційних комплексів та засобів протидії безпілотним повітряним суднам, у змові з посадовцями та за сприяння ЦНАП Мурованської сільради налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від військовозобов’язаних за зняття з розшуку без особистого візиту до ТЦК, взяття на військовий облік та оформлення відстрочки від проходження військової служби на підставі підроблених медичних документів.

Військовослужбовця затримали 1 травня на парковці неподалік АЗС WOG на вул. Богдана Хмельницького у Львові після одержання від клієнта 16 тис. доларів імітаційними купюрами.

5 травня під час обшуку в будівлі ЦНАП Мурованської сільської ради в селі Сороки-Львівські вилучили скан-копії документів про надання відстрочки від мобілізації, які були видані 27 чоловікам, та інші докази. Суд наклав арешт на ці матеріали.