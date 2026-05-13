Ігор Грещук до 2014 року очолював фракцію Партії регіонів у Львівській облраді

Пустомитівський районний суд Львівської області присудив колишньому очільнику фракції Партії регіонів у Львівській облраді, ексдиректору структурного підрозділу Державного агентства резерву України «Комбінат “Трояна”» 64-річному Ігорю Грещуку шість років тюрми з конфіскацією майна за хабарництво. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, у січні 2022 року між державним підприємством, яке очолював засуджений, та товариством було укладено два договори. Відповідно до їх умов держпідприємство надавало в оренду товариству складські приміщення на території Стрийського району. У них орендар, основним видом діяльності якого є виробництво добрив, мав зберігати обладнання та мінеральні добрива.

«Проте у вересні 2022 року керівник підприємства почав вимагати від представника товариства щомісячні відкати готівкою: 70 грн за кожен м2 орендованих приміщень та 10 доларів США за кожну тонну відпущених орендарем міндобрив, які зберігалися на складах. Загальна сума додаткових платежів за місць складала 200 тис. грн», – розповіли в прокуратурі.

Ігоря Грещука затримали восени 2022 року під час одержання хабаря

У разі відмови, директор обіцяв створити штучні перешкоди для продовження договору з товариством і відпуску товарів зі складу. Службовця затримали у жовтні 2022 року після отримання обумовленої місячної суми хабаря.

Суд визнав Ігоря Грещука винним в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ) та призначив йому покарання – шість років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили права обіймати керівні посади в органах державної влади терміном на два роки.

Нагадаємо, фракція Партії регіонів у Львівській облраді оголосила про саморозпуск на початку 2014 року. Після цього Ігор Грещук заявляв, що пішов воювати в АТО разом з добровольцями батальйону «Айдар».