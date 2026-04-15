Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора затримали двох помічників чинних народних депутатів України, які допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути призову через підроблені медичні документи або виїхати до Євросоюзу в обхід пунктів пропуску.

За матеріалами справи, вартість своїх послуг фігуранти оцінювали в 16 тис. доларів.

Так, помічники нардепів пропонували клієнтам:

фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я;

фіктивні довідки про інвалідність;

фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад регіону.

Як встановило розслідування, після отримання всієї суми за послуги організатори схеми одразу блокували контакти своїх клієнтів та зникали.

Правоохоронці задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх після одержання хабаря.

Під час обшуків у них вилучили смартфони із доказами оборудки та гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Розв’язується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці продовжують слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення всі винних до відповідальності.

Доповнено. За даними УП, організували злочинну схему помічники-консультанти на громадських засадах народних депутатів від нині забороненої партії ОПЗЖ Валерія Гнатенка – Микола Охота та Нестора Шуфрича – Вікторія Пінчук.