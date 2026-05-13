На думку Андрія Сибіги, 2026 рік може стати вирішальним для досягнення миру

Один день повномасштабної війни з Росією обходиться Україні приблизно у 450 млн доларів. Про це у вівторок, 12 травня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, 2026 рік може стати визначальним для досягнення миру, однак без підтримки та участі Сполучених Штатів це буде неможливо. Сибіга наголосив, що Україна потребує не лише участі США у мирному процесі, а й посилення тиску Вашингтона на Росію.

Також він підкреслив, що війна залишається найбільшим викликом для України, адже держава змушена нести колосальні фінансові витрати та втрачати своїх військових.

«Близько 450 млн доларів коштує Україні один день війни. Крім того, ми платимо кров'ю солдатів. Отже, це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну», – сказав Сибіга.

Раніше у Верховній Раді повідомляли, що у 2024 році щоденні витрати України на війну оцінювалися у 140 млн доларів. А у вересні 2025 року парламентарі називали суму у 172 млн доларів на день.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2025 року стало відомо, що Росія витратила на війну половину доходів федерального бюджету. Тоді це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну.