Франція профінансувала резервне водопостачання для центру Unbroken
Новини Львова від ZAXID.NET за 12 травня
У вівторок, 12 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Автономне водопостачання. Центр Unbroken тепер може мати щодня тисячу кубів питної води без централізованої подачі.
- Продовжили запобіжний. Підозрюваний у справі про вбивство працівника ТЦК залишиться під вартою на 60 діб.
- Працює габаритна техніка. У Львові продовжують будівництво шляхопроводу на Рясне.
- У парках краще не гуляти. З 13 до 15 травня зелені зони у Львові оброблятимуть від кліщів.
- Реабілітація захисників. У Львові влаштували відкрите тренування для ветеранів з парадрайвінгу на конях.
