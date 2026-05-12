На вул. Єрошенка мали реконструювати чотириповерхову адміністративно-побутову будівлю з підвалом

У Львові на вулиці Єрошенка, 28 демонтовують незаконно добудований п’ятий поверх адміністративної будівлі. Йдеться про об’єкт, де під час реконструкціїсамовільно надбудували ще один рівень, замість погоджених чотирьох поверхів. Про демонтаж повідомив Любомир Зубач, у вівторок, 12 травня.

20 березня департамент природних ресурсів і будівництва Львівської міської ради повідомив, що перевірка порушень на будівництві почалася після звернення львівʼянина на Гарячу лінію міста, який повідомив про зсув ґрунту на будмайданчику. Через це частина території разом із будівельними блоками обвалилася та пошкодила споруди гаражного кооперативу «Сокіл».

Саме це звернення стало підставою для позапланової перевірки міською Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю. Для перевірки об’єкта ДАБК отримала окремий дозвіл від Міністерства розвитку громад та територій.

Під час інспекції фахівці встановили, що реконструкцію ведуть із суттєвими відхиленнями від затвердженого проєкту. Згідно з документацією, на вул. Єрошенка мали реконструювати чотириповерхову адміністративно-побутову будівлю з підвалом. Натомість на об’єкті фактично звели п’ятий поверх без необхідних дозволів та погоджень.

Після виявлених порушень інспектори склали відповідні акти, видали приписи про усунення порушень і зупинку будівельних робіт, а також наклали штрафи. Санкції застосували як до замовника будівництва – ПП «Скіфи», так і до генерального підрядника – ТзОВ «Галицька будівельна гільдія». Зокрема, генпідрядника оштрафували на 136 тис. грн.

У міськраді повідомляли, що забудовники сплатили штрафи, однак вимог інспекції не виконали. Під час повторних перевірок працівники ДАБК зафіксували, що будівельні роботи на об’єкті продовжуються, а порушення все ще залишаються.

Через це інспекція видала ще один припис, яким зобов’язала привести будівлю у відповідність до затвердженого проєкту шляхом демонтажу незаконно надбудованого поверху. У разі невиконання вимог місто готувалося звертатися до суду для примусового демонтажу. Наразі на об’єкті вже тривають роботи з демонтажу п’ятого поверху.

За даними YouControl, компаіня «Скіфи» зареєстрована у 2002 році та належить родині підприємців Олегу та Наталії Дунець. Олег Дунець – власник низки деревообробних підприємств у Львівській області, є членом ГО «Асоціація деревообробників і лісозаготівельників Львівщини». Також, за даними сервісу YouControl, він займається виробництвом дерев’яної тари, переробкою овочів і фруктів, вантажними перевезеннями. У минулому – депутат Кам’янка-Бузької районної ради.