Борщівник сосновського - інвазійна отруйна рослина

У Львівській області почалась реалізація міжнародного проєкту Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021–2027, спрямованого на захист біорізноманіття транскордонних територій України та Польщі від поширення борщівника. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Мета проєкту – до 2027 року повністю знищити осередки небезпечного борщівника Сосновського в дев’яти громадах Львівщини. Ідеться про такі громади:

Турківська;

Стрілківська;

Боринська;

Старосамбірська;

Хирівська;

Славська;

Сколівська;

Козівська;

Східницька.

В межах проєкту ділянки з борщівником картографуватимуть, знищуватимуть небезпечну рослину і відновлюватимуть на цих місцях пасовища та природні екосистеми.

Для знищення борщівника громади отримали ручні бензинові косарки, акумуляторні обприскувачі, захисні костюми, деякі – трактори та плуги.

«Наступним етапом стане закупівля самоскидних причепів для всіх громад-учасниць, а також дистанційно керованої машини-робота, яка допоможе знищувати борщівник без ризику для людей», – ідеться в повідомленні ЛОВА.

Керована машина-робот – це польська розробка, що знищує насіння борщівника в ґрунті на глибині до двох метрів за допомогою мікрохвиль. Це допомагає боротися з інвазійною рослиною у важкодоступних місцях, наприклад, на берегах річок, розповіла Lviv.Media директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Людмила Гончаренко.

Також польські партнери розробляють мобільний додаток, в якому мешканці зможуть повідомляти про місця поширення борщівника, щоб громади могли оперативно виявляти та знищувати рослину.