Не можна працювати з борщівником, не захистивши тіло водонепроникним одягом

Борщівник – отруйна рослина, яка шкодить не лише рослинам, біля яких росте, а й людям. Раніше ZAXID.NET писав, як боротись з борщівником, а тепер розповімо про те, чого не варто робити.

Не можна скошувати борщівник у момент зав'язування плодів, якщо ви не збираєтеся негайно його спалити, пише «Флористікс».

Зрізані, вирвані або скошені рослини не можна залишати на місці. Стебло має великий запас поживних речовин, який дозволить дозріти насінню, що зав'язалося, адже життя новій рослині можуть дати насінини, які досягли молочної стиглості.

Не можна косити борщівник або зрізати його суцвіття в період дозрівання й осипання насіння, оскільки це призведе до поширення борщівника на нові території.

Не можна працювати з борщівником, не захистивши тіло водонепроникним одягом. Не забудьте також одягти на обличчя захисну маску.