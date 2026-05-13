Фігурантам справи загрожує до дев’яти років ув’язнення

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику благодійної організації та помічниці адвоката, які сприяли у незаконній легалізації громадян Узбекистану в Україні під виглядом волонтерів. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та поліції Києва в середу, 13 травня.

За даними слідства, організатором схеми був 47-річний киянин, який у серпні 2025 року створив благодійну організацію. Через неї він нібито оформлював іноземців як волонтерів, що займаються гуманітарною діяльністю в Україні, аби легалізувати їхнє перебування в країні.

До схеми він також залучив 39-річну знайому, яка займалася підготовкою та оформленням фіктивних документів щодо працевлаштування та волонтерської діяльності іноземців, а також координувала передачу необхідних документів клієнтам.

На підставі офіційних запрошень від благодійної організації та документів про волонтерську діяльність, іноземці отримували посвідки на тимчасове проживання в Україні. Це дозволяло їм безперешкодно в’їжджати до країни, регулярно перетинати державний кордон та легалізовувати своє постійне перебування.

Слідство встановило, що схема діяла понад рік. За свої послуги підозрювані брали від 2 до 3 тис. доларів з людини. За попередніми даними, таким способом в Україні легалізували понад 100 іноземців. Наразі правоохоронці ініціюють анулювання виданих посвідок і розглядають питання про заборону в’їзду цим людям.

Під час обшуків в помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили телефони, ноутбуки, чернетки, робочу документацію, банківські картки, посвідки на тимчасове проживання, печатки, флешки, копії паспортів іноземців, а також гроші.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. ч. 2, 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення людей через державний кордон України, керівництво такими діями у сприянні їх вчиненню порадами, вказівками та наданням засобів, вчиненому за попередньою змовою групою людей, з корисливих мотивів).

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Максимальне покарання передбачає до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.