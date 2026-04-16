Усіх затриманих українців взято під варту та висунуто обвинувачення

Польські прикордонники затримали 6 громадян України, які перевозили в’єтнамців, що хотіли незаконно потрапити в Польщу. За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Про це у четвер, 16 квітня, повідомили на сторінці прикордонників Польщі.

Як йдеться в повідомленні, перше затримання правопорушників відбулося 4 лютого 2025 року на трасі S1, у напрямку міста Бельсько-Бяла, що розташоване на півдні країни. Під час перевірки авто правоохоронці виявили двох громадян В’єтнаму, один з яких перебував у Польщі нелегально. Їх перевозив 42-річний громадянин України, якому висунули обвинувачення.

Фото Straż Graniczna

У результаті операції польських прикордонників спільно з поліцейськими впродовж наступних місяців вдалося встановити інших учасників злочинної групи, які допомагали у перетині кордону в’єтнамським нелегалам.

У квітні 2025 року у місті Бжезіни, яке розташоване за 20 км на схід від Лодзі, поліцейські затримали 31 та 34 річних громадян України, підозрюваних в незаконному переправленні людей через кордон. Згодом у вересні в місті Лодзь заарештували 39-річного українця та ще двох громадян України – 27 та 33-річного.

Усіх затриманих узято під варту та висунуто обвинувачення в організації незаконного перетину державного кордону. За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Досудове розслідування триває, правоохоронні органи не виключають можливості подальших затримань.