Польща побудує друге загородження на кордоні з Білоруссю в Підляському воєводстві. Про це повідомив у четвер, 13 листопада, польський радіомовник RMF.

Другою огорожею буде сітчастий паркан висотою 4 м вздовж металевої прикордонної огорожі. Поруч із ним облаштують ще два ряди колючого дроту. Нова конструкція має ефективно зупиняти тих мігрантів, яким вдалося перетнути 5-метровий паркан.

Монтаж нової огорожі розпочнеться найближчими днями, матеріали уже почали завозити на смугу прикордонної дороги. Будівництво виконуватимуть солдати інженерних військ. Завершити роботи планують до кінця січня або на початок весни.

RMF пише, що у 2025 році станом на 11 листопада в Підляському воєводстві не вдалося затримати 1428 мігрантів. У аналогічний період у 2024 році ця кількість становила щонайменше 5015 людей.

На польсько-білоруському кордоні уже побудували один сталевий паркан, у відповідь на міграційну кризу, яка посилилася у 2021 році. Будівництво огорожі розпочалося у січні 2022 року і було завершене влітку того ж року. Довжина огорожі становить близько 186 км, а висота – 5,5 м. Також там додатково встановили камери, датчики руху та тепловізори.

«Будівництво паркану критикували гуманітарні організації та частина тодішньої опозиції, звертаючи увагу на складне становище мігрантів та екологічні проблеми (маршрут через Біловезьку пущу). Уряд аргументував, що огорожа є необхідною для безпеки держави», – додають у повідомленні.

У березні стало відомо, що у межах програми «Східний щит» Польща розмістить протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю.