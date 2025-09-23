Польща знову відкриє прикордонні переходи з Білоруссю. Їхнє відкриття відбудеться опівночі у четвер, 25 вересня, оголосив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає TVP.

Польща закрила кордон із Білоруссю на час російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025», які відбувалися у білоруському прикордонні. Прикордонні пункти з боку Польщі були закриті на два тижні, з 12 вересня 2025 року.

Польсько-білоруський кордон закрили на тлі занепокоєння Польщі щодо власної безпеки після того, як у ніч на 10 вересня на її територію залетіли два десятки російських безпілотників.

«Завершення цих навчань зменшує – хоча я не можу сказати, що усуває – різні загрози, і враховуючи економічні інтереси польських перевізників та залізниць, ми дійшли висновку, що цей захід виконав свою мету», – сказав Туск.

Водночас він наголосив, що в разі зростання напруженості Польща «не вагатиметься та ухвалить відповідні рішення». Зазначимо, раніше влада Польщі наголошувала, що відкриє кордон лише тоді, коли буде цілковито впевнена, що «безпека поляків повністю гарантована».

Раніше Politico писало, що закриття польсько-білоруського кордону перекрило торгівельний маршрут між Китаєм та Євросоюзом. На коридор через польський кордон припадає 3,7% всієї торгівлі між ЄС та Китаєм. За даними видання, від рішення Польщі перекрити кордон з Білоруссю можуть постраждати й польські фірми – за даними державної компанії PKP Cargo, тривале закриття могло перенаправити торгівлю на південь. Через закриття кордонів до Польщі прибув із переговорами міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.