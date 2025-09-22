Дональд Туск прокоментував перебіг пошуків російських дронів у Польщі

В російських безпілотниках, які впали на території Польщі, наразі не виявили бойових частин. Про це повідомив у понеділок, 22 вересня, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає РАР.

Під час пресконференції Туск повідомив, що пошуки російських безпілотників, які впали в Польщі в ніч на 10 вересня, досі тривають. Наразі невідомо, скільки саме дронів впало на території країни.

«Ми дізнаємося, скільки безпілотників упало, тоді, коли всі вони будуть знайдені», – сказав він.

За словами Дональда Туска, зараз у Польщі широко використовуються також цивільні безпілотники, які можуть сплутати з російськими об'єктами. Крім того, прем’єр-міністр Польщі заявив, що наразі немає підстав вважати знайдені дрони такими, що становили загрозу для польських мешканців.

Туск повідомив, що поки що в жодному виявленому безпілотнику не виявили бойової частини, яка могла б вибухнути чи в інший спосіб зашкодити полякам чи їхньому майну. Водночас він наголосив, що країна буде захищати свій повітряний простір та збиватиме «всі літальні апарати», які його порушать.

Водночас він заявив, що рішення Польщі вимагатимуть особливої ​​обережності в «не зовсім зрозумілих» ситуаціях – зокрема, коли інциденти відбуватимуться за межами польської території чи над її територіальними водами. На запитання журналістів, як він оцінює проліт двох російських винищувачів над буровою платформою в Балтійському морі 19 вересня, Туск заявив, що це «не зовсім зрозуміла ситуація».

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну безпілотники залетіли на територію Польщі. Із 19 зафіксованих російських БпЛА вдалось збити близько чотирьох. Відомо, що для збиття російських безпілотників авіація НАТО застосувала, зокрема, американські ракети AIM-120C-7. Одна з ракет впала на житловий будинок у селі Вирики.

12 вересня стало відомо, що українські військові навчатимуть польських колег збивати безпілотники. Навчання відбуватимуться на території Польщі.