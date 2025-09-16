Пошкоджений будинок у селі Вирики

Влада Польщі замовчує те, що будинок у селі Вирики в Люблінському воєводстві 10 вересня вразив не російський дрон, а ракета із польського винищувача F-16. Про це з посиланням на власні джерела у вівторок, 16 вересня, повідомила газета Rzeczpospolita.

«Це була ракета класу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту виник збій системи наведення... На щастя, вона не спрацювала і не вибухнула, бо спрацювали запобіжники детонатора», – зазначає одне з джерел видання Rzeczpospolita.

На будинок впала ракета з винищувача F-16, які були підняті для збиття російських дронів. Як інформує газета, ракета була завдовжки близько трьох метрів і вагою понад 150 кг.

У день атаки польська прокуратура в Любліні зазначила, що на будинок впав «неідентифікований літаючий об’єкт». Міністерство національної оборони та уряд замовчують деталі. Заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик минулого тижня підтвердив збиття трьох безпілотників, проте не назвав їх місцезнаходження. Їх пізніше встановили самі журналісти.

Нагадаємо, що цілі безпілотники або їх фрагменти знайшли в різних місцях на сході Польщі. Більшість із 17 знайдених безпілотників були так званими «приманками», які не завдали жодної шкоди за винятком села Вирики, неподалік кордону з Білоруссю. Там «непізнаний літаючий об'єкт» – як його називає прокуратура Любліна – впав на дах і пробив стелю приватного будинку. Власники будинку вижили.