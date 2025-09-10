У Польщі виявляють уламки російських дронів та місця їх падіння у різних населених пунктах

У ніч на середу, 10 вересня, кордон із Польщею вперше порушили десятки російських безпілотників. Через загрозу закривали чотири аеропорти, а у одному з населених пунктів дрон пошкодив житловий будинок. Поодинокі російські дрони й раніше залітали в країну, але це перший випадок, коли поляки вирішили їх збивати.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що повітряний простір перетнули щонайменше 19 російських дронів. Відомо, що частина залетіла у країну з Білорусі, а інша – з України.

Наразі в Польщі виявляють уламки російських дронів та місця їх падіння у різних населених пунктах, зокрема, їх виявили щонайменше у семи населених пунктах Люблінського воєводства. Один із дронів подолав сотні кілометрів та впав неподалік Ґданська.

Оскільки частина російських дронів залетіла в Польщу з території Білорусі, то наводимо перелік населених пунктів, де виявили дрони чи їх уламки, вказуючи найближчі відстані до українського та білоруського кордонів.

Де виявили російські дрони у Польщі:

Чесьники (біля міста Замосць Люблінського воєводства) – 38,2 км до найближчої ділянки кордону з Україною (Волинська область) або 92,2 км до кордону з Білоруссю Чоснувка (Люблінське воєводство) – приблизно 29 км до кордону з Білоруссю або 62,3 км до кордону з Україною (Волинська область) Кшивовежба-Кольонія (Люблінське воєводство) – 25,4 км до кордону з Білоруссю або 32,4 км до кордону з Україною (Волинська область) Вигалев (Люблінське воєводство) – 25,8 км до кордону з Білоруссю або 33,7 км до кордону з Україною Вогинь (Люблінське воєводство) – 52,09 км до кордну з Білоруссю або 64,4 км до кордону з Україною (Волинська область) Великий лан (Люблінське воєводство) – 27,6 км до кордону з Білоруссю та Україною (найближчі ділянки кордонів) Мнішкув (Лодзинське воєводство) – 250,3 км до кордону з Україною (Волинська область) або приблизно 245 км до кордону з Білоруссю Олесьно (Вармінсько-Мазурське воєводство, неподалік Ґданська) – 276 км до кордону з Білоруссю (біля Литви) або від 300 до 400 км від інших ділянок білоруського кордону. Вирики (Люблінське воєводство) – 16,4 км до кордону з Білоруссю або 20,8 км до кордону з Україною (Волинська область)

Через загрозу у частині воєводств Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через порушення російськими безпілотниками повітряного простору країни. Військовослужбовці можуть отримати повістку про негайну явку:

протягом 6 годин у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах,

протягом 12 годин у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах,

протягом менш ніж 24 годин в решті воєводств.

Тим часом, за даними видання Reuters, НАТО не розглядає як напад вторгнення російських БпЛА у повітряний простір Польщі.