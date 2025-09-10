Після атаки 10 вересня рештки російського БпЛА знайшли у Чоснувці

В ніч на середу, 10 вересня, повітряний простір Польщі перетнули 19 російських безпілотників, деякі з них були без вибухівки. Про це повідомив польський інтернет-портал Onet.pl.

Видання зазначає, що до Польщі вночі 10 вересня залетіли 19 БпЛА. За словами військових, це точно не було збігом, адже масштаб надто великий. Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив кількість дронів під час свого виступу у Сеймі, однак відзначив, що ця цифра не є остаточною. Прем'єр додав, що перше порушення повітряного простору над Польщею було зафіксовано близько 23:30, останнє – близько 06:30.

Туск також наголосив, що це вперше, коли безпілотники прилетіли не з території України, а безпосередньо з Білорусі. Onet.pl з посиланням на джерела зауважує, що деякі з безпілотників не були озброєні, однак повних даних щодо цього немає.



Nagranie przedstawiać ma przechwycenie rosyjskiego drona w miejscowości Cześniki przez holenderskie myśliwce F-35. pic.twitter.com/VzrI9mjLfz — WarNewsPL (@WarNewsPL1) September 10, 2025

Наразі у Польщі шукають уламки збитих БпЛА. Один з них виявили у Чоснувці неподалік Бяла-Подляски (Люблінське воєводство). Також безпілотники знайшли неподалік Мнішкува (Лодинське воєводство) та біля цвинтаря у Чесниках (Люблінське воєводство).

Ймовірно, ще один дрон знайшли в місті Вогинь у Радзинському повіті Люблінського воєводства.



️ Prawdopodobnie kolejne szczątki drona odnalezione w miejscowości Wohyń w powiecie radzyńskim - woj. lubelskie. pic.twitter.com/IJQbmMDN8b — WarNewsPL (@WarNewsPL1) September 10, 2025

Оновлено о 12:45. Президент України Володимир Зеленський спершу повідомляв, що до Польщі залетіли щонайменше вісім безпілотників. Та о 12:21 він написав, що за оновленими даними, близько 20 російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі.

«Близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею. Щонайменше два російські дрони, які залетіли на територію Польщі протягом ночі, використали повітряний простір Білорусі», – йдеться у повідомленні.

Доповнено о 13:22. Речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька зазначила, що наразі у Польщі ідентифікували сім дронів та залишки ракети невстановленого походження.

Доповнено о 14:13. МЗС Польщі повідомило, що викличе тимчасового повіреного у справах Росії у зв'язку з порушенням польського повітряного простору російськими безпілотниками. Йому вручать ноту протесту. Натомість Андрей Ордаш, тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі заявив, що ці обвинувачення безпідставні і країна не надала жодних доказів російського походження БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях. Один безпілотник пошкодив дах житлового будинку та припаркований поруч автомобіль у місті Вирики-Воля Люблінського воєводства. Ніхто не постраждав.

НАТО не вважає, що російські дрони, які залетіли в повітряний простір Польщі, є нападом на Північноатлантичний альянс.