Безпілотник пошкодив дах житлового будинку у місті Вирики-Воля

У ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях. Про це повідомили Оперативне командування Збройних сил Польщі, прем’єр-міністр Дональд Туск та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Близько 01:00 10 вересня Повітряні сили України повідомили, що російські ударні дрони перетнули повітряний простір Польщі. Згодом Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що задля безпеки повітряного простору було залучено авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Під найбільшою загрозою перебували Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства.

Через загрозу російських дронів у Польщі закрили повітряний простір чотирьох аеропортів: Ряшева, Любліна та два у Варшаві. В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM було зазначено, що аеропорти закрито «внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави».

Оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що військові контролювали десятки дронів, що залетіли до країни і збили ті цілі, які загрожували безпеці.

«Внаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян. За наказом оперативного командувача Збройних сил було негайно розпочато оборонні процедури. Польські та союзні сили контролювали десятки об'єктів за допомогою радарів, і, враховуючи ті з них, що могли становити загрозу, Оперативний командувач Збройних сил Польщі вирішив їх нейтралізувати. Деякі з безпілотників, які вторглися в наш повітряний простір, були збиті. Тривають зусилля з виявлення та локалізації потенційних місць падіння цих об'єктів», – йдеться у повідомленні.

Туск зазначив, що поінформував генсека НАТО Марка Рютте про ситуацію та перебуває з ним у постійному контакті. Косіняк-Камиш додав, що до пошуків уламків збитих дронів залучили територіальну оборону.

Конгресмен США Джо Вілсон звинуватив Москву в оголошенні війни Польщі та закликав адміністрацію Дональда Трампа ввести суворі санкції, здатні знищити російську військову машину, та надати Україні озброєння, яке дозволить завдавати ударів по території Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо лише підтвердив, що отримав інформацію про російські безпілотники, що порушили повітряний простір Польщі.

Доповнено о 08:08. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що перебуває в постійному контакті з очільником Міноборони Польщі та ключовими командувачами польських Збройних сил з моменту порушення польського повітряного простору.

«Я брав участь у брифінгах в Оперативному командуванні Збройних сил. Незабаром я проведу брифінг в Бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду. Безпека нашої Батьківщини є головним пріоритетом і вимагає тісної співпраці», – йдеться у дописі.

Доповнено о 08:20. Прем'єр Польщі скликав екстрене засідання уряду на 09:00 за київським часом.

Оновлено о 09:04. У Польщі повідомили, що знайшли перший зі збитих російських безпілотників у населеному пункті Чоснувка Більського повіту.

«О 5:40 у населеному пункті Чоснувка Більського повіту співробітники поліції підтвердили знахідку пошкодженого дрона. Ми сповістили відповідні служби. Розслідування триває», – зазначили поліцейські.

Чоснувка розташована поруч з містом Біла-Підляська, що через кордон від білоруського Бреста.

Доповнено о 09:24. У частині воєводств Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через порушення російськими безпілотниками повітряного простору країни. Військовослужбовці можуть отримати повістку про негайну явку:

протягом 6 годин у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах,

протягом 12 годин у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах,

протягом менш ніж 24 годин в решті воєводств.

ALERT GOTOWOŚCI WOT



W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT.



Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego… pic.twitter.com/2WPddAjPRz — Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) September 10, 2025

Polsat News пише, що російський безпілотник пошкодив дах житлового будинку та припаркований поруч автомобіль у місті Вирики-Воля Люблінського воєводства. Ніхто не постраждав.

«У місті Вирики стався інцидент, внаслідок якого було пошкоджено житловий будинок. Точні подробиці поки що невідомі; ми не знаємо, чи впав на будинок сам дрон і пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона», – зазначив Маріуш Занько, мер Влодавського повіту.

Нагадаємо, 6 вересня у Люблінському воєводстві за 50 км від кордону з Україною, упав невідомий безпілотник. Правоохоронці припускають, що дрон не мав військового призначення й імовірно використовувався для контрабанди. Водночас профільний сайт «Мілітарний» писав, що БпЛА, який упав у Польщі – це російський дрон-приманка «Гербера».

Також у Польщі 7 вересня виявили уламки невстановленого літаючого об’єкта біля кордону з Білоруссю.