За даними Міноборони Польщі, представники польської армії не поїдуть в Україну

Польські військовослужбовці опановуватимуть навички з протидії ворожим безпілотникам на своїй території, а не в Україні. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Польщі, опублікованому в п’ятницю, 12 вересня.

«Шановні громадяни, у зв’язку з питаннями про місце проведення запланованих навчань з використання дронів та співпраці між фахівцями з Польщі та України, повідомляємо, що наразі ведуться переговори щодо поглибленої співпраці в галузі безпілотних та протидронових систем. Очікується, що всі ці заходи відбуватимуться на території Польщі», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 вересня запропонував Польщі допомогу, досвід України, а також навчання у збитті російських безпілотників, зокрема ударних дронів типу «шахед». Президент зазначив, що сторони вже домовилися про співпрацю на рівні військових.

11 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що погодився на пропозицію українського президента і готовий відправити до України на навчання з протидії ворожим безпілотникам польських військовослужбовців.

Атака російських дронів на Польщу 10 вересня

У ніч на 10 вересня під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території України та Білорусі. Через загрозу Польща закрила чотири аеропорти, а її військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише три чи чотири. В одному з населених пунктів ворожий дрон пошкодив житловий будинок, інший – впав на територію військової частини сил територіальної оборони.

Депутат Сейму Польщі Даріуш Стефанюк повідомив, що для збиття кількох російських безпілотників авіація НАТО застосувала, зокрема, американські ракети AIM-120C-7. За даними медіа, вартість цих коливається від 1,5 до 2 млн доларів. Водночас вартість російського БпЛА становить лише кілька тисяч євро.